"Реал" - "Барселона": букмекеры назвали фаворита первого "Эль-Класико" сезона

Специалисты не сумели дать однозначный прогноз

Мадридский "Реал" после удивительного спасения в Варшаве в матче Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1) сыграет с "Барселоной" в рамках матча 9-го тура Ла Лиги.

По мнению аналитиков, "Сливочные" являются незначительными фаворитами в поединке с "Блаугранас". Об этом сообщает pm.ua.

Букмекеры не сумели назвать однозначного фаворита в поединке. Тем не менее, по мнению специалистов, у "Реала" шансы на успех выше. На мадридцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,26 (вероятность 44% при марже букмекеров 3%). В то же время триумф "Барселоны" и ничья оцениваются в 3,15 (32%) и 3,65 (27%) соответственно. Букмекеры считают, что встреча, вероятно, завершится со счетом 1:1 (коэффициент 8,0).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании "Реал" — "Барселона" (данные за 14 октября)

Пари-Матч: (победа "Реала" 2,26 — ничья 3,65 — победа "Барселоны" 3,15)

Матч "Реал" — "Барселона" пройдет в воскресенье, 16 октября, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 17:15 по киевскому времени. К слову, этот поединок будет доступен для просмотра в Украине.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не сумела обыграть "Интер" (3:3) в Лиге чемпионов. Каталонцы после этого потеряли математические шансы на выход в плей-офф ЛЧ.