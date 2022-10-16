До сліз: Пташка з "Азовсталі" виконала гімн України на матчі "Шахтар" — "Динамо" (відео)

Місяць тому дівчину звільнили з полону

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зустрілися у 7 турі чемпіонату України з футболу. Матч пройшов у Львові на "Арені Львів". На нашому сайті йшла онлайн-трансляція поєдинку.

Перед початком матчу гімн України виконала Катерина Поліщук, яку багато хто знає, як Пташку. Медик "Азова" захищала Маріуполь та "Азовсталь". Потрапила в полон і минулого місяця повернулася додому.

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