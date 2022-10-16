Матч у Львові завершився побоїщем. Билися навіть директори (відео)

Представники "Руху" та "Дніпра-1" з’ясовували стосунки після фінального свистка

Матч 7 туру чемпіонату України з футболу між "Рухом" та "Дніпром-1" (2:3) вийшов скандальним. Господарі поля догравали вдев’ятьох і пропустили вирішальний гол на п’ятій компенсованій хвилині.

Ситуація була розжарена до краю і вибухнула відразу після фінального свистка. На полі представники команд влаштували масову бійку.

Як пише FanDay, відразу після гри спортдиректор "Дніпра-1" Євген Красніков влаштував словесну нецензурну суперечку з гендиректором Руху Дедишиним.

"Він ударив мене першим. За що ти мене вдарив? На*уй ти мене вдарив? Так підемо віч-на-віч вийдемо. Програв — терпи, бл*д", — вигукував, нібито, Красніков.

Увага, на відео присутня нецензурна лайка, 18+:

Нагадаємо, що в іншому матчі дня було спокійніше на полі. "Шахтар" впевнено обіграв "Динамо".