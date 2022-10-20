Матч "Минай" — "Шахтер" перенесен по странной причине

Донецкий клуб решил взять паузу перед Лигой чемпионов

Футбольный чемпионат Украины проходит в сложное время. В стране сейчас война, города регулярно обстреливаются. Поэтому некоторые поединки приходится переносить. И в это сложное время донецкий "Шахтер" выбивает себе привилегии.

В шестом туре УПЛ "горняки" не захотели играть со "Львовом". Мол, команде нужно время, чтобы лучше подготовиться к поединку с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Дальше по календарю был матч с "Динамо". Киевский клуб просил на день-два сместить игру после Лиги Европы, но "Шахтер" напрочь отказался.

И вот новая информация. На выходных "Шахтер" с "Минаем" не сыграет. В слух причина переноса не называется, но в кулуарах говорят, что у донецкой команды слишком плотный график. Устали бедняги.

Странно, но ведь в таком плотном графике играют еще два наших представителя в еврокубках — "Динамо" и "Днепр-1". Между прочим, два конкурента "Шахтера" за чемпионство. То может их тоже освободить от поединков внутреннего чемпионата, чтобы борьба за титул была честной.

Напомним, что матч прошлого тура между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.