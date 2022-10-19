Чемпионат Украины по футболу, 8 тур: расписание, результаты и видео голов
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Центральный матч тура "Динамо" — "Металлист" не состоится
В украинской Премьер-лиге проходят матчи 8 тура. Но не все. Поединок "Динамо" — "Металлист" перенесен. В Киеве запретили играть в футбол из-за обстрелов.
Расписание и результаты матчей 8 тура:
Вторник, 18 октября
13:00. "Львов" — "Верес" — 1:3
Голы: Бугай (14) — Гайдучик (16), Вовченко (67), Шарай (69)
15:00. "Черноморец" — "Заря" — 0:4
Голы: Булеца (17), Кирюханцев (29), Русин (44), Шахов (86)
15:00. "Александрия" — "Кривбасс" — 2:0
Голы: Хомченовский (7, авт.), Третьяков (61)
Среда, 19 октября
13:00. "Днепр-1" — "Ингулец"
13:00. "Ворскла" — "Рух"
15:00. "Металлист" — "Минай"
17:00. "Шахтер" — "Колос"
Турнирная таблица
Напомним, что матч прошлого тура между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.