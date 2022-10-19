Чемпіонат України з футболу, 8 тур: розклад, результати та відео голів

Центральний матч туру "Динамо" — "Металіст" не відбудеться

В українській Прем’єр-лізі проходять матчі 8 туру. Але не всі. Поєдинок "Динамо" — "Металіст" перенесено. У Києві заборонили грати у футбол через обстріл.

Розклад та результати матчів 8 туру:

Вівторок, 18 жовтня

13:00. "Львів" — "Верес" — 1:3

Голи: Бугай (14) — Гайдучик (16), Вовченко (67), Шарай (69)

15:00. "Чорноморець" — "Зоря" — 0:4

Голи: Булеца (17), Кирюханцев (29), Русин (44), Шахов (86)

15:00. "Олександрія" — "Кривбас" — 2:0

Голи: Хомченовський (7, авт.), Третьяков (61)

Середа, 19 жовтня

13:00. "Дніпро-1" — "Інгульець"

13:00. "Ворскла" — "Рух"

15:00. "Металіст" — "Мінай"

17:00. "Шахтар" — "Колос"

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що матч минулого туру між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.