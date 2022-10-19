Чемпіонат України з футболу, 8 тур: розклад, результати та відео голів
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Центральний матч туру "Динамо" — "Металіст" не відбудеться
В українській Прем’єр-лізі проходять матчі 8 туру. Але не всі. Поєдинок "Динамо" — "Металіст" перенесено. У Києві заборонили грати у футбол через обстріл.
Розклад та результати матчів 8 туру:
Вівторок, 18 жовтня
13:00. "Львів" — "Верес" — 1:3
Голи: Бугай (14) — Гайдучик (16), Вовченко (67), Шарай (69)
15:00. "Чорноморець" — "Зоря" — 0:4
Голи: Булеца (17), Кирюханцев (29), Русин (44), Шахов (86)
15:00. "Олександрія" — "Кривбас" — 2:0
Голи: Хомченовський (7, авт.), Третьяков (61)
Середа, 19 жовтня
13:00. "Дніпро-1" — "Інгульець"
13:00. "Ворскла" — "Рух"
15:00. "Металіст" — "Мінай"
17:00. "Шахтар" — "Колос"
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що матч минулого туру між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.