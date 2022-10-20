Матч "Минай" — "Шахтар" перенесений з дивної причини

Донецький клуб вирішив узяти паузу перед Лігою чемпіонів

Футбольний чемпіонат України відбувається у складний час. У країні зараз війна, міста регулярно обстрілюються. Тому деякі поєдинки доводиться переносити. І в цей складний час донецький "Шахтар" вибиває собі привілеї.

У шостому турі УПЛ "гірники" не захотіли грати зі "Львовом". Мовляв, команді потрібен час, щоб краще підготуватися до поєдинку з "Реалом" у Лізі чемпіонів.

Далі за календарем був матч із "Динамо". Київський клуб просив на день-два змістити гру після Ліги Європи, але "Шахтар" геть-чисто відмовився.

І ось нова інформація. На вихідних "Шахтар" із "Минаєм" не зіграє. У слух причина перенесення не називається, але в кулуарах кажуть, що донецька команда має занадто щільний графік. Втомилися бідолахи.

Дивно, але ж у такому щільному графіку грають ще двоє наших представників у єврокубках — "Динамо" та "Дніпро-1". Між іншим, два конкуренти "Шахтаря" за чемпіонство. То може їх також звільнити від поєдинків внутрішнього чемпіонату, щоби боротьба за титул була чесною.

Нагадаємо, що матч минулого туру між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.