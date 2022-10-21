Чемпіонат України з футболу, 9 тур: розклад та результати матчів
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Один матч туру перенесено
В українській Прем’єр-лізі команди пройшли екватор першого кола та проведуть матчі 9 туру. І знову не всі поєдинки відбудуться за розкладом. На прохання "Шахтаря" його матч із "Минаєм" перенесли. Донецький клуб хоче краще підготуватись до Ліги чемпіонів.
Розклад матчів 9 туру
Субота, 22 жовтня
15:00. "Олександрія" — "Львів"
Неділя, 23 жовтня
13:00. "Динамо" — "Ворскла"
13:00. "Верес" — "Зоря"
13:00. "Металіст" — "Дніпро-1"
15:00. "Рух" — "Металіст 1925"
Понеділок, 24 жовтня
13:00. "Кривбас" — "Інгулець"
15:00. "Колос" — "Чорноморець"
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.