Роналду оштрафували на космічну суму: за що покарали зірку

Футболісту довелося відповідати за свою поведінку у матчі АПЛ

Кріштіану Роналду продовжує збирати плоди своєї хвилинної слабкості під час поєдинку чемпіонату Англії. Португалець залишив лаву запасних у матчі з "Тоттенхемом" до фінального свистка.

Більше того, як потім зізнався тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг, Кріштіану відмовився виходити на заміну у цій зустрічі.

Покарання було негайним. "МЮ" виключив Роналду з заявки на матч із "Челсі". А самого форварда відправили тренуватися із молодіжним складом манкуніанців.

На цьому біди не скінчилися. Як пише The Mirror, Кріштіану Роналду оштрафовано на один мільйон фунтів за свою поведінку. Це його заробітна плата за два тижні.

Раніше видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів у світовій історії. Знайшлося там місце для Роналду.