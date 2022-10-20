Витівку Роналду не пробачили: клуб жорстко покарав футболіста

Португалець пропустить наступний поєдинок АПЛ

Клуб "Манчестер Юнайтед" ухвалив рішення не включати Кріштіану Роналду до заявки на матч 13-го туру англійської Прем’єр-ліги з "Челсі", який відбудеться 22 жовтня. Це покарання за інцидент у поєдинку з "Тоттенхемом".

Роналду не чекаючи фінального свистка, покинув стадіон з лави запасних. У британських ЗМІ навіть пишуть, що португалець відмовився виходити на заміну на 87 хвилині.

"Кріштіану Роналду не буде в заявці "Манчестер Юнайтед" на матч Прем’єр-ліги проти "Челсі". Решта гравців повністю зосереджена на підготовці до цієї гри", — така скупа заява з’явилася на сайті "МЮ".

Кріштіану Роналду не знаходить спільної мови з тренером Еріком тен Хагом і все частіше цього сезону залишається в запасі "Манчестер "Юнайтед".

До речі, у боротьбі за "Золотий м’яч" португалець посів лише 20 місце, а переміг Карім Бензема.

Раніше видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів у світовій історії. Знайшлося там місце для Роналду.