Выходку Роналду не простили: клуб жестко наказал футболиста

Португалец пропустит следующий поединок АПЛ

Клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение не включать Криштиану Роналду в заявку на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с "Челси", который состоится 22 октября. Это наказание за инцидент в поединке с "Тоттенхэмом".

Роналду не дожидаясь финального свистка покинул стадион со скамейки запасных. В британских СМИ даже пишут, что португалец отказался выходить на замену на 87-й минуте.

"Криштиану Роналду не будет в заявке "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-лиги против "Челси". Остальные игроки полностью сосредоточены на подготовке к этой игре", — такое скупое заявление появилось на сайте "МЮ".

Криштиану Роналду не находит общий язык с тренером Эриком тен Хагом и все чаще в этом сезоне остается в запасе "Манчестер "Юнайтед".

Кстати, в борьбе за "Золотой мяч" португалец занял лишь 20-е место, а победил Карим Бензема.

Ранее издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в мировой истории. Нашлось там место и для Роналду.