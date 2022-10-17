Бензема выиграл "Золотой мяч": за что дали награду французу

Форвард с "Реалом" покорил Европу

В Париже прошла ежегодная церемония награждения журнала France Football. Кульминацией праздника стало вручение "Золотого мяча".

В этом году интриги не было. Лучшим футболистом назван 34-летний форвард "Реала" Карим Бензема.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема отличился 15 раз и 2 раза ассистировал своим партнерам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф становились важными и помогли команде выйти в финал турнира.

В составе мадридского "Реала" Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также выиграл трофей Лиги чемпионов, и стал обладателем Суперкубка Европы.

Интересно, что Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившимся этой почетной награды.

Зидан выиграл "Золотой мяч" в 1998 году, когда стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Примечательно, что награду Карим получил непосредственно из рук Зидана.

Женский "Золотой мяч" получила Алексия Путельяс из "Барселоны". Награду ей вручил Андрей Шевченко.

Лучшим форвардом года стал Роберт Левандовски, а лучшим вратарем — Тибо Куртуа.