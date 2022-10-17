"Золотой мяч"-2022: онлайн-трансляция церемонии награждения

France Football раздаст награды по итогам года

Вечером, 17 октября, в парижском театре Шатле состоится церемония награждения лучшего футболиста и лучшей футболистки года. Мы проведем онлайн-трансляцию мероприятия, которое организовал France Football. Напомним, что "Золотой мяч"-2021 выиграл Лионель Месси.

Начало церемонии в 21:30. Всего будет вручено несколько наград.

"Золотой мяч" (лучший футболист)

"Золотой мяч" (лучшая футболистка)

Лучший форвард 2022 года

"Яшин Трофи" (лучший вратарь)

"Копа Трофи" (лучший молодой игрок)

Номинанты на приз лучшему футболисту года:

Карим Бензема ("Реал", Франция) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"/"Боруссия" Д, Норвегия) Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия) Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) Рафаэл Леау ("Милан", Португалия) Кристофер Нкунку ("Лейпциг", Франция) Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) Йозуа Киммих ("Бавария", Германия) Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия) Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия) Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия) Луис Диас ("Ливерпуль", Колумбия) Роберт Левандовски ("Барселона"/"Бавария", Польша) Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир) Каземиро ("Реал", Бразилия) Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея) Фабиньо ("Ливерпуль", Бразилия) Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия) Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) Садио Мане ("Бавария"/"Ливерпуль", Сенегал) Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", Уругвай) Майк Меньян ("Милан", Франция) Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия) Себастьян Аллер ("Боруссия Дортмунд"/"Аякс", Кот-д'Ивуар) Лука Модрич ("Реал", Хорватия) Антонио Рюдигер ("Реал"/"Челси", Германия) Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия) Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды) Душан Влахович ("Ювентус", Сербия)

Ранее испанская Marca слила информацию, что главный приз вечера достанется форварду мадридского "Реала".