"Золотой мяч"-2022: онлайн-трансляция церемонии награждения
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France Football раздаст награды по итогам года
Вечером, 17 октября, в парижском театре Шатле состоится церемония награждения лучшего футболиста и лучшей футболистки года. Мы проведем онлайн-трансляцию мероприятия, которое организовал France Football. Напомним, что "Золотой мяч"-2021 выиграл Лионель Месси.
Начало церемонии в 21:30. Всего будет вручено несколько наград.
- "Золотой мяч" (лучший футболист)
- "Золотой мяч" (лучшая футболистка)
- Лучший форвард 2022 года
- "Яшин Трофи" (лучший вратарь)
- "Копа Трофи" (лучший молодой игрок)
Номинанты на приз лучшему футболисту года:
- Карим Бензема ("Реал", Франция)
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"/"Боруссия" Д, Норвегия)
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция)
- Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия)
- Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)
- Рафаэл Леау ("Милан", Португалия)
- Кристофер Нкунку ("Лейпциг", Франция)
- Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
- Йозуа Киммих ("Бавария", Германия)
- Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)
- Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия)
- Луис Диас ("Ливерпуль", Колумбия)
- Роберт Левандовски ("Барселона"/"Бавария", Польша)
- Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир)
- Каземиро ("Реал", Бразилия)
- Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея)
- Фабиньо ("Ливерпуль", Бразилия)
- Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия)
- Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия)
- Садио Мане ("Бавария"/"Ливерпуль", Сенегал)
- Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", Уругвай)
- Майк Меньян ("Милан", Франция)
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
- Себастьян Аллер ("Боруссия Дортмунд"/"Аякс", Кот-д'Ивуар)
- Лука Модрич ("Реал", Хорватия)
- Антонио Рюдигер ("Реал"/"Челси", Германия)
- Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия)
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды)
- Душан Влахович ("Ювентус", Сербия)
Ранее испанская Marca слила информацию, что главный приз вечера достанется форварду мадридского "Реала".