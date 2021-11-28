"Золотой мяч-2021": прямая-трансляция церемонии

Все решится в Париже.

В понедельник, 29 ноября, в Париже состоится долгожданная церемония вручения "Золотого мяча" — одной из главных индивидуальных наград в футболе. Мероприятие, которое начнется в 21:30 по киевскому времени, пройдет впервые за два года.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию шоу.

На награду от France Footbal на данный момент претендуют 30 футболистов, имена которых стали известны еще 8 октября.

Главным фаворитами на приз считается аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, выигравший в 2021 году Кубок Испании и Кубок Америки. Кроме того, Лео стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. На награду также претендует поляк Роберт Левандовски, демонстрирующий чудеса результативности в "Баварии", где немецкий клуб является гегемоном. Именно Левандовски был главным фаворитом на "Золотой мяч-2020", однако организаторы из-за пандемии коронавируса отменили мероприятие. Поляк с того времени не стал забивать меньше, но успехи мюнхенского клуба в 2021 году были значительно скромнее. Среди возможных обладателей награды также называется французский форвард "Реала" Карим Бензема, который помог своей сборной выиграть Лигу наций, а также блестяще играет за "Сливочных", взяв на себя роль лидера команды.

Претенденты на награду:

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть церемонию вручения "Золотого мяча" в Украине.

Отметим, в сети распространяются слухи об обладателе "Золотого мяча-2021". Дело в том, что журналисты France Football должны заранее взять комментарий у победителя.