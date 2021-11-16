"Золотой мяч-2021": где и когда смотреть церемонию вручения награды

Мероприятие пройдет во Франции.

Все ближе и ближе дата церемонии вручения "Золотого мяча-2021", что порождает слухи о возможном победителе. В Украине официальная трансляция мероприятия будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе состоится вечером 29 ноября (точное время начала мероприятия будет указано здесь позднее), а в прямом эфире ее покажет ТК "Футбол 1". В сети трансляция шоу будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка).

Отметим, в прошлом году награда не выдавалась из-за пандемии коронавируса. 29 ноября мир наконец-то узнает вердикт в голосовании от France Football и "Золотой мяч" найдет своего нового обладателя. Добавим, что в числе фаворитов на награду в этому году находятся поляк Роберт Левандовски и аргентинец Лионель Месси. Игрок "Баварии" демонстрирует чудеса результативности на клубном уровне, а форвард ПСЖ вместе с Аргентиной выиграл Кубок Америки-2021 и хорошо смотрелся во второй части сезона 2020/21. Кроме того, в числе фаворитов числится Жоржиньо, выигравший и Лигу чемпионов с "Челси", а также Евро-2020 с Италией. Не стоит забывать и о Нʼголо Канте, Кариме Бензема и Криштиану Роналду.

Список всех претендентов (топ 30):

По слухам, "Золотой мяч-2020", который не нашел победителя из-за пандемии коронавируса, также вручат 29 ноября. В том году блестяще выступал Роберт Левандовски.

Кроме того, во время церемонии индивидуальные награды получит лучший вратарь, лучшая футболистка и лучший молодой игрок до 21 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети всплыли итоги голосования за "Золотой мяч-2021".