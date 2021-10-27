Ажиотаж вокруг награды усиливается.

В Интернете за месяц до проведения официальной церемонии вручения "Золотого мяча" всплыл снимок с результатами.

Об этом сообщает sport.es.

По информации источника, в соцсетях набирает популярность снимок, на котором изображены якобы результаты голосования. На фото видны номера кандидатов с 1-го по 11-е место, а также количество баллов, которые "заработали" игроки. Согласно данному списку, победу в голосовании одержал польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, на втором месте расположился аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, а тройку лучших замкнул французский нападающий "Реала" Карим Бензема. Убедится, является ли данное фото фейком или нет, можно будет только после официальной церемонии награждения, которая состоится в 29 ноября в Париже. К слову, само голосование завершилось 24 октября. За награду сражаются 30 футболистов.

В сети всплыли результаты голосования за Золотой мяч

Список претендентов:

Отметим, французское издание France Football в прошлом году отказалось от вручения награды "Золотой мяч" из-за пандемии коронавируса. В 2019 году награду получил Месси, ставший первым в истории шестикратным обладателем награды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Руслан Малиновский отстает лишь от Месси по количеству голов из-за пределов штрафной.