"Золотий м’яч-2021": де і коли дивитись церемонію вручення нагороди

Захід пройде у Франції.

Все ближче та ближче дата церемонії вручення "Золотого м’яча-2021", що породжує чутки про можливого переможця. В Україні офіційна трансляція заходу буде доступна на телеканалі "Футбол 1".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Церемонія вручення головної індивідуальної нагороди у футболі відбудеться увечері 29 листопада (точний час початку заходу буде вказано пізніше), а в прямому ефірі її покаже ТК "Футбол 1". У мережі трансляція шоу буде доступна на сервісі oll.tv (потрібна підписка).

Зазначимо, торік нагорода не видавалась через пандемію коронавірусу. 29 листопада світ нарешті дізнається вердикт у голосуванні від France Football і "Золотий м’яч" знайде свого нового володаря. Додамо, що серед фаворитів на нагороду цього року знаходяться поляк Роберт Левандовскі та аргентинець Ліонель Мессі. Гравець "Баварії" демонструє чудеса результативності на клубному рівні, а форвард ПСЖ разом з Аргентиною виграв Кубок Америки-2021 і добре виглядав у другій частині сезону 2020/21. Крім того, серед фаворитів значиться Жоржиньо, який виграв і Лігу чемпіонів з "Челсі", а також Євро-2020 з Італією. Не варто забувати й про Нголо Канте, Каріма Бензема і Кріштіану Роналду.

Список усіх претендентів (топ 30):

З чуток, "Золотий м’яч-2020", який не знайшов переможця через пандемію коронавірусу, також планують вручити. Того року блискуче виступав Роберт Левандовські.

Крім того, під час церемонії індивідуальні нагороди отримає найкращий воротар, найкраща футболістка та найкращий молодий гравець до 21 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі спливли підсумки голосування за "Золотий м’яч-2021".