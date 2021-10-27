У мережі спливли результати голосування за "Золотий м’яч"

Ажіотаж довкола нагороди посилюється.

В Інтернеті за місяць до проведення офіційної церемонії вручення "Золотого м’яча" сплив знімок із результатами.

Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, в соцмережах набирає популярності знімок, на якому зображені нібито результати голосування. На фото видно номери кандидатів з 1-го по 11-е місце, а також кількість балів, які "заробили" гравці. Згідно з цим списком, перемогу в голосуванні здобув польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі, на другому місці розташувався аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі, а трійку найкращих замкнув французький нападник "Реала" Карім Бензема. Переконається, чи є це фото фейком чи ні, можна буде лише після офіційної церемонії нагородження, яка відбудеться 29 листопада у Парижі. До речі, саме голосування завершилося 24 жовтня. За нагороду борються 30 футболістів.

В мережі потрапили результати голосування за Золотий м'яч

Список претендентів:

Зазначимо, французьке видання France Football минулого року відмовилося від вручення нагороди "Золотий м’яч" через пандемію коронавірусу. У 2019 році ЗМ отримав Мессі, який став першим в історії шестиразовим володарем нагороди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Руслан Маліновський відстає лише від Мессі за кількістю голів з-за меж штрафного майданчика.