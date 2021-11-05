Журналіст France Football "злив" інформацію, хто візьме "Золотий м’яч-2021"

І це не Левандовський.

Нападник "ПСЖ" Ліонель Мессі стане володарем "Золотого м’яча" у 2021 році, повідомляє RTP.

Як повідомляє джерело, один із журналістом видання France Football, яке визначає переможця, вже повідомив аргентинця про це. Крім того, Мессі встиг дати святковий коментар щодо цієї події, що є обов’язковим ритуалом для переможця.

34-річний аргентинець у літнє трансферне вікно перейшов із "Барселони", за яку виступав усю кар’єру, до "ПСЖ". У складі французького клубу Мессі вже встиг провести вісім матчів, у яких відзначився трьома забитими м’ячами.

Наразі футболіст перебуває на батьківщині, де відновлюється після травми, а також готується до ігор національної команди у відборі на чемпіонат світу-2022.

Раніше в Мережі було опубліковано фото, згідно з якими цьогорічним переможцем стане нападник "Баварії" Роберт Левандовскі.

Також "Телеграф" повідомляв, що українець Руслан Малиновський відстає лише від Мессі за кількістю голів з-за меж штрафного майданчика.