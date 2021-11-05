Укр

Журналист France Football "слил" информацию, кто возьмет "Золотой мяч-2021"

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Пока сложно понять, верить ли источнику Новость обновлена 05 ноября 2021, 19:10
Пока сложно понять, верить ли источнику

И это не Левандовски.

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча" в 2021 году, сообщает RTP.

Как сообщает источник, один из журналистом издания France Football, которое определяет победителя, уже сообщил аргентинцу об этом. Кроме того, Месси успел дать праздничный комментарий по поводу данного события, что является обязательным ритуалом для победителя.

34-летний аргентинец в летнее трансферное окно перешел из "Барселоны", за которую выступал всю карьеру, в "ПСЖ". В составе французского клуба Месси уже успел провести восемь матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами.

На данный момент футболист находится на родине, где восстанавливается после травмы, а также готовится к играм национальной команды в отборе на чемпионат мира-2022.

Ранее в Сети были опубликованы фото, согласно которым, победителем в этом году станет нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Также "Телеграф" сообщал, что украинец Руслан Малиновский отстает лишь от Месси по количеству голов из-за пределов штрафной.

Теги:
#Золотой мяч #Лионель Месси
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