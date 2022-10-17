"Золотий м’яч"-2022: онлайн-трансляція церемонії нагородження
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France Football роздасть нагороди за підсумками року
Увечері, 17 жовтня, у паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія нагородження найкращого футболіста та найкращої футболістки року. Ми проведемо онлайн-трансляцію заходу, який організував France Football. Нагадаємо, що " Золотий м’яч"-2021 виграв Ліонель Мессі.
Початок церемонії о 21.30. Усього буде вручено кілька нагород.
- "Золотий м’яч" (найкращий футболіст)
- "Золотий м’яч" (найкраща футболістка)
- Найкращий форвард 2022 року
- "Яшин Трофі" (кращий воротар)
- "Копа Трофі" (найкращий молодий гравець)
Номінанти на приз найкращому футболісту року:
- Карім Бензема ("Реал", Франція)
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті"/"Боруссія" Д, Норвегія)
- Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", Франція)
- Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалія)
- Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія)
- Рафаел Леау ("Мілан", Португалія)
- Крістофер Нкунку ("Лейпциг", Франція)
- Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет)
- Йозуа Кімміх ("Баварія", Німеччина)
- Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль", Англія)
- Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія)
- Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Португалія)
- Луїс Діас ("Ліверпуль", Колумбія)
- Роберт Левандовський ("Барселона"/"Баварія", Польща)
- Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", Алжир)
- Каземіро ("Реал", Бразилія)
- Сон Хин Мін ("Тоттенхем", Південна Корея)
- Фабіньо ("Ліверпуль", Бразилія)
- Філіп Фоден ("Манчестер Сіті", Англія)
- Харрі Кейн ("Тоттенхем", Англія)
- Садіо Мане ("Баварія"/"Ліверпуль", Сенегал)
- Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль", Уругвай)
- Майк Меньян ("Мілан", Франція)
- Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія)
- Себастьян Аллер ("Боруссія Дортмунд"/"Аякс", Кот-д’Івуар)
- Лука Модріч ("Реал", Хорватія)
- Антоніо Рюдігер ("Реал"/"Челсі", Німеччина)
- Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", Португалія)
- Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", Нідерланди)
- Душан Влахович ("Ювентус", Сербія)
Раніше іспанська Marca злила інформацію, що головний приз вечора дістанеться форварду мадридського "Реала".