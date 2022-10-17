"Золотий м’яч"-2022: онлайн-трансляція церемонії нагородження

France Football роздасть нагороди за підсумками року

Увечері, 17 жовтня, у паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія нагородження найкращого футболіста та найкращої футболістки року. Ми проведемо онлайн-трансляцію заходу, який організував France Football. Нагадаємо, що " Золотий м’яч"-2021 виграв Ліонель Мессі.

Початок церемонії о 21.30. Усього буде вручено кілька нагород.

"Золотий м’яч" (найкращий футболіст)

"Золотий м’яч" (найкраща футболістка)

Найкращий форвард 2022 року

"Яшин Трофі" (кращий воротар)

"Копа Трофі" (найкращий молодий гравець)

Номінанти на приз найкращому футболісту року:

Карім Бензема ("Реал", Франція) Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті"/"Боруссія" Д, Норвегія) Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", Франція) Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалія) Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія) Рафаел Леау ("Мілан", Португалія) Крістофер Нкунку ("Лейпциг", Франція) Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет) Йозуа Кімміх ("Баварія", Німеччина) Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль", Англія) Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія) Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Португалія) Луїс Діас ("Ліверпуль", Колумбія) Роберт Левандовський ("Барселона"/"Баварія", Польща) Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", Алжир) Каземіро ("Реал", Бразилія) Сон Хин Мін ("Тоттенхем", Південна Корея) Фабіньо ("Ліверпуль", Бразилія) Філіп Фоден ("Манчестер Сіті", Англія) Харрі Кейн ("Тоттенхем", Англія) Садіо Мане ("Баварія"/"Ліверпуль", Сенегал) Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль", Уругвай) Майк Меньян ("Мілан", Франція) Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія) Себастьян Аллер ("Боруссія Дортмунд"/"Аякс", Кот-д’Івуар) Лука Модріч ("Реал", Хорватія) Антоніо Рюдігер ("Реал"/"Челсі", Німеччина) Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", Португалія) Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", Нідерланди) Душан Влахович ("Ювентус", Сербія)

Раніше іспанська Marca злила інформацію, що головний приз вечора дістанеться форварду мадридського "Реала".