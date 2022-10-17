Хто виграє "Золотий м’яч": у мережу злили ім’я переможця

Нагорода найкращому футболісту світу дістанеться французу

У понеділок, 17 жовтня, у Парижі відбудеться церемонія вручення "Золотого м’яча" — найкращому футболісту року. Авторитетна іспанська газета Marca поділилася інсайдом з приводу імені володаря знаменитої нагороди, а також переможця у номінаціях "Найкращий воротар року" та "Найкращий молодий футболіст світу".

Нагадаємо, що " Золотий м’яч"-2021 виграв Ліонель Мессі. А ось цього року, за даними Marca, нагороду отримає форвард збірної Франції та мадридського "Реала" Карім Бензема.

Переможцем у номінації "Воротар року" стане Тібо Куртуа з "Реала".

А найкращим молодим футболістом року буде визнано півзахисника "Барселони" Гаві.

Нагадаємо, вчора іспанські гранди зустрічалися між собою — "Реал" впевнено переміг "Барселону".