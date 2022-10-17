Кто выиграет "Золотой мяч": в сеть слили имя победителя

Награда лучшему футболисту мира достанется французу

В понедельник, 17 октября, в Париже пройдет церемония вручения "Золотого мяча" — лучшему футболисту года. Авторитетная испанская газета Marca поделилась инсайдом по поводу имени обладателя знаменитой награды, а также победителя в номинациях "Лучший вратарь года" и "Лучший молодой футболист мира".

Напомним, что "Золотой мяч"-2021 выиграл Лионель Месси. А вот в этом году, по данным Marca, награду получит форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема.

Победителем в номинации "Вратарь года" станет Тибо Куртуа из "Реала".

А лучшим молодым футболистом года будет признан полузащитник "Барселоны" Гави.

Напомним, вчера испанские гранды встречались между собой — "Реал" уверенно победил "Барселону".