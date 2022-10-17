Бензема виграв "Золотий м’яч": за що дали нагороду французу

Форвард з "Реалом" підкорив Європу

У Парижі відбулася щорічна церемонія нагородження журналу France Football. Кульмінацією свята стало вручення "Золотого м’яча".

Цього року інтриги не було. Найкращим футболістом названий 34-річний форвард "Реала" Карім Бензема.

Минулого сезону французький форвард забив 27 м’ячів та віддав 12 результативних передач у 32 матчах іспанської Ла Ліги. Також Бензема відзначився 15 разів та 2 рази асистував своїм партнерам у 12 зустрічах Ліги чемпіонів. Багато його забитих м’ячів по ходу стадії плей-офф ставали важливими і допомогли команді вийти у фінал турніру.

У складі мадридського "Реала" Карім Бензема став чемпіоном Іспанії, а також виграв трофей Ліги чемпіонів і став володарем Суперкубку Європи.

Цікаво, що Бензема став першим після Зінедіна Зідана французом, який отримав цю почесну нагороду.

Зідан виграв "Золотий м’яч" у 1998 році, коли став чемпіоном світу у складі збірної Франції. Примітно, що нагороду Карім отримав безпосередньо із рук Зідана.

Жіночий "Золотий м’яч" отримала Алексія Путельяс із "Барселони". Нагороду їй вручив Андрій Шевченко.

Найкращим форвардом року став Роберт Левандовскі, а найкращим воротарем — Тібо Куртуа.