Гравці "Реала" кричали "Слава Україні!" після матчу з "Барселоною" (відео)

Футболісти привітали Андрія Луніна із вдалою грою

У чемпіонаті Іспанії пройшло найважливіше дербі. "Реал" обіграв "Барселону" — 3:1.

Весь матч провів на полі український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін. Наш воротар зіграв просто чудово та отримав одну з найвищих оцінок у команді. Тому після фінального свистка партнери вітали Луніна із перемогою. На відео, яке опублікував офіційний Twitter "Реала", чутно, як хтось каже Луніну: "Слава Україні".

До речі, один із голів у матчі забив форвард "Реала" Карім Бензема. Він має дуже великі шанси отримати приз найкращому гравцю року. Дивіться онлайн-трансляцію вручення "Золотого м’яча".

Огляд матчу "Реал" — "Барселона":

Нагадаємо, що у тому ж турі стався не дуже приємний епізод. Уболівальники "Атлетіка" з Більбао пронесли на трибуни прапор "ДНР". Але їх швидко вирахували та вигнали зі стадіону.