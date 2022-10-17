Фанати "Атлетіка" підтримали "ДНР" і одразу поплатилися за сепаратизм

Уболівальників клубу з Більбао вигнали зі стадіону

В Іспанії на матчі національного чемпіонату "Атлетік" (Більбао) — "Атлетіко" (Мадрид) спалахнув політичний скандал. Раніше в ЛаЛізі "Реал" обіграв "Барселону" у головному дербі Європи.

Фанати "Атлетіка" принесли на трибуни прапори СРСР та т.зв. "ДНР". Служба безпеки арени швидко вирахувала прихильників сепаратизму та вигнала вболівальників із матчу.

Це виявилися фанати угруповання Inigo Cabacas Herri Harmaila. Вони позиціонують себе, як патріотичну та антифашистську групу фанів, які спілкуються баскською мовою. Прихильники Inigo Cabacas Herri Harmaila підтримують результати псевдореферендуму у Донецькій та Луганській областях України у 2014 році.

Раніше ми писали, що помер легендарний гравець "Шахтаря", який працював на "ДНР". Він входив до складу футбольної спілки сепаратистів.