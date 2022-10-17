Фанаты "Атлетика" поддержали "ДНР" и тут же поплатились за сепаратизм

Болельщиков клуба из Бильбао выгнали со стадиона

В Испании на матче национального чемпионата "Атлетик" (Бильбао) — "Атлетико" (Мадрид) вспыхнул политический скандал. Ранее в ЛаЛиге "Реал" обыграл "Барселону" в главном дерби Европы.

Фанаты "Атлетика" принесли на трибуны флаги СССР и т.н. "ДНР". Служба безопасности арены быстро вычислила сторонников сепаратизма и выгнала болельщиков с матча.

Это оказались фанаты группировки Inigo Cabacas Herri Harmaila. Она позиционирует себя, как патриотическую и антифашистскую группу фанов, общающихся на баскском языке. Сторонники Inigo Cabacas Herri Harmaila поддерживают результаты псевдореферендума в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году.

Ранее мы писали, что умер легендарный игрок "Шахтера", который работал на "ДНР". Он входил в состав футбольного союза сепаратистов.