Фанаты "Атлетика" поддержали "ДНР" и тут же поплатились за сепаратизм
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Болельщиков клуба из Бильбао выгнали со стадиона
В Испании на матче национального чемпионата "Атлетик" (Бильбао) — "Атлетико" (Мадрид) вспыхнул политический скандал. Ранее в ЛаЛиге "Реал" обыграл "Барселону" в главном дерби Европы.
Фанаты "Атлетика" принесли на трибуны флаги СССР и т.н. "ДНР". Служба безопасности арены быстро вычислила сторонников сепаратизма и выгнала болельщиков с матча.
Это оказались фанаты группировки Inigo Cabacas Herri Harmaila. Она позиционирует себя, как патриотическую и антифашистскую группу фанов, общающихся на баскском языке. Сторонники Inigo Cabacas Herri Harmaila поддерживают результаты псевдореферендума в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году.
Ранее мы писали, что умер легендарный игрок "Шахтера", который работал на "ДНР". Он входил в состав футбольного союза сепаратистов.