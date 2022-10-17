Игроки "Реала" кричали "Слава Украине!" после матча с "Барселоной" (видео)

Футболисты поздравили Андрея Лунина с удачной игрой

В чемпионате Испании прошло принципиальнейшее дерби. "Реал" обыграл" Барселону" — 3:1.

Весь матч провел на поле украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин. Наш вратарь сыграл просто здорово и получил одну из самых высоких оценок в команде. Поэтому после финального свистка партнеры поздравляли Лунина с победой. На видео, которое опубликовал официальный Twitter "Реала", слышно, как кто-то говорит Лунину: "Слава Украине".

Кстати, один из голов в матче забил форвард "Реала" Карим Бензема. У него очень большие шансы получить приз лучшему игроку года. Смотрите онлайн-трансляцию вручения "Золотого мяча".

Обзор матча "Реал" — "Барселона":

Напомним, что в том же туре произошел не очень приятный эпизод. Болельщики "Атлетика" из Бильбао пронесли на трибуны флаг "ДНР". Но их быстро вычислили и выгнали со стадиона.