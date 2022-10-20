Встал и ушел: поступок Роналду обсуждает весь мир

Португалец обиделся, что сидит на скамейке запасных

Матч 12-го тура английской Премьер-лиги завершился победой "Манчестер Юнайтед" над "Тоттенхэмом" — 2:0. Но не это стало главной причиной разговоров после игры. Обговаривали Криштиану Роналду. Кстати, в борьбе за "Золотой мяч" португалец занял лишь 20-е место, победил Карим Бензема.

Роналду не попал в стартовые состав и почти весь матч просидел на скамейке запасных. Почти, поскольку форвард не дожидаясь финального свистка ушел в раздевалку. Хотя у него еще была возможность выйти на поле.

"Не обращаю на это внимания. Я хочу сосредоточиться на команде", — уклонился от прямой критики своего подопечного тренер "МЮ" Эрик тен Хаг.

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз был более резок в оценках: "Это абсолютный позор. Я думаю, что это неуважение к команде, тренеру, болельщикам. Он явно ставит себя выше, чем клуб".

"Это непростое решение, но тренер здесь ради команды, а не ради Криштиану Роналду. Не так много есть людей, которые добились того же, что и Роналду. Но речь идет о том, что он делает сейчас. Роналду на сегодняшний день не делает того, что он делал раньше", — прокомментировал эпизод легендарный форвард "Арсенала" Тьерри Анри.

Остался недоволен поведением португальца и легендарный форвард сборной Англии Гари Линекер.

"Извините, это неприемлемо. Это очень плохо", — заявил Линекер.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм":

Ранее издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в мировой истории. Нашлось там место и для Роналду.