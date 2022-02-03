Яхты, джеты и особняки: сериал о невесте Роналду Джорджине Родригез раскритиковали за "тяжелый люкс" (фото, видео)

Будни Джорджины — это полеты в Париж для примерок платьев и отдых на яхте в Монако

В четверг, 27 января, на стриминговой платформе Netflix вышло реалити-шоу про возлюбленную знаменитого португальского форварда английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду — Джорджину Родригес, которая сообщила о своей второй беременности в ноябре прошлого года. К слову, премьера сериала состоялась в день рождения Джорджины, так как 27 января аргентинская модель отпраздновала свое 28-летие.

В новом проекте платформы Джорджина должна была рассказать о своем детстве, карьерном пути и о встрече с Криштиану — одним из самых успешных и популярных футболистов в мире. Однако что-то пошло не так. По сути, привлекло наибольшего внимание то, как подавалась информация о богатстве самого Роналду.

Что известно о Джорджине Родригес

Джорджина Родригес — испанская танцовщица, модель, гражданская жена Криштиану Роналду, мать его четвертого ребенка, дочери Аланы-Мартины. Сейчас малышке 4 года. В СМИ девушка рассказывала, что родом из Буэнос-Айрес, Аргентина. Сейчас модель занимается благотворительностью, участвует в фотоссесиях, украшает глянцевые издания и воспитывает детей.

"Я — Джорджина"

Сериал Soy Georgina ("Я — Джорджина") состоит из 6 эпизодов по 40 минут. С первого же выпуска от нового проекта Netflix так и веет пафосом. Вначале Джорджина говорит как "благодаря любви сбылись все ее мечты", как она "продавала люксовые бренды", а теперь "блистает в них", о том, что многие знают ее имя, но не ее саму. Такие заезженные фразочки, которые должны подводить к конкретным достижениям ничем не подкрепляются. Все, о чем пытается сказать Джорджина — это то, как было "до" встречи с Роналду и какой сладкой жизнью она зажила после начала их отношений.

На фоне фразы "Ничто не упало на меня с неба" девушка только и показывает свое богатство, нажитое самим Роналду: полеты на собственном джете в Париж для примерок платьев, отдых на яхте в Монако с родственниками и друзьями, которые каждую минуту льстят и хвалят Джорджину, встречи со звездными стилистами, ювелирами и дизайнерами интерьеров, легкие походки на фоне собственного автопарка с люксовыми автомобилями, рассказы о том, как легко потеряться в большом особняке, а также самый драматический момент реалити — сомнение насчет выбора платья для Каннского кинофестиваля.

Джорджина показывает свою беззаботную жизнь, за исключением некоторых ситуаций: она чистит сумочки от отпечатков, ругает плохой вайфай (с 4 роутерами в доме) и не знает, что надеть.

Самого же Роналду очень мало. Он появляется в кадре в основном как спикер и не рассказывает о быте никаких деталей.

"Я — Джорджина" — это сериал, который должен был поведать о биографии Джорджины как таковой, но показал зрителям то, что достиг сам Роналду, который вырос в бедности, смог покорить мир и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Да, девушка рассказала о своем тяжелом детстве, как в юности она ходила в церковь молиться, как она устроилась в магазин Gucci и там встретила любов всей жизни. Но — если бы она с ним не встретилась, то в ее жизни, по сути, ничего бы не изменилось.

Рассказ, в котором возлюбленная Роналду благодарит за то, что теперь ей не нужно работать с утра до вечера, не несет в себе никакой смысловой нагрузки, пользы и мотивации. "Показушничество, если понимаешь, что это не совсем твоя заслуга", — пишет by.tribuna.com.

Сейчас Роналду с Джорджиной и детьми наслаждаются отдыхом на пляже в Дубае. "Так горжусь своей прекрасной семьей. Здесь, в Дубае мечты сбываются", — написала Джорджина в Инстаграме.