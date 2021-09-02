Пышный бюст и новая прическа: невеста Роналду кардинально сменила имидж (фото)

Джорджина Родригес удивила на Венецианском кинофестивале.

Невеста нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес пришла на Венецианский кинофестиваль в новом образе. Соответствующие снимки появились на Instagram страничке знаменитости.

На красной дорожке кинофестиваля Родригес предстала перед камерами в черном облегающем брючном костюме, который подчеркивал ее фигуру. Специально к мероприятию Джорджина решила сменить прическу, обрезав длинные волосы, и теперь красотка носит каре.

Джорджина Родригес показала пышный бюст на Венецианском кинофестивале

Джорджина Родригес показала пышный бюст на Венецианском кинофестивале

А вот так Джорджина выглядела несколько недель назад:

Джорджина и Криштиану воспитывают четырех детей, включая дочь Алану Мартину, которую Родригес родила в ноябре 2017 года.

Пока Родригес развлекается в Италии, Роналду помогает сборной Португалии в отборе на чемпионат мира по футболу. В последнем матче за "Команду избранных" Криштиану отметился дублем. Таким образом, португалец стал лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд. На его счету 111 голов за Португалию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звездный португалец вернулся в "Манчестер Юнайтед", а его переход попал в топ-лучших трансферов летнего межсезонья 2021 года.