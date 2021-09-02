Укр

Пышный бюст и новая прическа: невеста Роналду кардинально сменила имидж (фото)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Джорджина Родригес на Венецианском кинофестивале-2021 Новость обновлена 02 сентября 2021, 17:20
Джорджина Родригес на Венецианском кинофестивале-2021

Джорджина Родригес удивила на Венецианском кинофестивале.

Невеста нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес пришла на Венецианский кинофестиваль в новом образе. Соответствующие снимки появились на Instagram страничке знаменитости.

На красной дорожке кинофестиваля Родригес предстала перед камерами в черном облегающем брючном костюме, который подчеркивал ее фигуру. Специально к мероприятию Джорджина решила сменить прическу, обрезав длинные волосы, и теперь красотка носит каре.

Джорджина Родригес показала пышный бюст на Венецианском кинофестивале
Джорджина Родригес показала пышный бюст на Венецианском кинофестивале
Джорджина Родригес показала пышный бюст на Венецианском кинофестивале
Джорджина Родригес показала пышный бюст на Венецианском кинофестивале

А вот так Джорджина выглядела несколько недель назад:

Джорджина и Криштиану воспитывают четырех детей, включая дочь Алану Мартину, которую Родригес родила в ноябре 2017 года.

Пока Родригес развлекается в Италии, Роналду помогает сборной Португалии в отборе на чемпионат мира по футболу. В последнем матче за "Команду избранных" Криштиану отметился дублем. Таким образом, португалец стал лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд. На его счету 111 голов за Португалию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звездный португалец вернулся в "Манчестер Юнайтед", а его переход попал в топ-лучших трансферов летнего межсезонья 2021 года.

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