Месси, Роналду, Лукаку и другие: топ-10 трансферов лета

Лето 2021 года порадовало футбольных фанатов яркими трансферами.

В летнее межсезонье футбольные клубы были очень щедры, несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса. Особняком стоят переходы лучших футболистов современности — Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Вашему вниманию топ-10 трансферов лета 2021 года по версии "Телеграф".

Лионель Месси

Аргентинский футболист не хотел покидать "Барселону", а клуб не хотел прощаться со своей легендой, но правила Ла Лиги о потолке зарплат не позволили 6-кратному обладателю "Золотого мяча" остаться, и он на правах свободного агента перебрался в ПСЖ.

Криштиану Роналду

36-летний португалец вернулся домой, перейдя из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", который сумел вернуть свою звезду на "Олд Траффорд" всего за 15 млн евро.

Джек Грилиш

Самый дорогой трансфера лета. "Астон Вилла" отпустила своего лидера в "Манчестер Сити" за баснословные 117,5 млн евро.

Ромелу Лукаку

Бельгийский "танк" вернулся домой. "Челси" выкупил футболиста у "Интера" за 115 млн евро.

Джейдон Санчо

Английский вингер будет теперь снабжать ассистами Роналду в "Манчестер Юнайтед". Звездный вингер обошелся МЮ в 85 млн евро — на эту сумму разбогатела "Боруссия" Д.

Рафаэль Варан

"Манчестер Юнайтед" усилил свою оборону защитником "Реала" и сборной Франции. Трансфер обошелся манкунианцам в 40 млн евро.

Серхио Рамос

ПСЖ получил одного из лучших центральных защитников мира совершенно бесплатно. Экс-капитан "Реала" покинул Мадрид на правах свободного агента.

Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь "Милана" со скандалом покинул "Россонери" и на правах свободного агента стал игроком ПСЖ.

Мемфис Депай

Лидер сборной Нидерландов бесплатно перебрался в "Барселону" из "Лиона".

Антуан Гризманн

Форвард "Барселоны" и сборной Франции вернулся в мадридское "Атлетико" на правах аренды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что салфетку плачущего Месси, который со слезами прощался с "Барселоной", продают за миллион долларов.