Месси, Роналду, Лукаку и другие: топ-10 трансферов лета
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Лето 2021 года порадовало футбольных фанатов яркими трансферами.
В летнее межсезонье футбольные клубы были очень щедры, несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса. Особняком стоят переходы лучших футболистов современности — Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Вашему вниманию топ-10 трансферов лета 2021 года по версии "Телеграф".
Лионель Месси
Аргентинский футболист не хотел покидать "Барселону", а клуб не хотел прощаться со своей легендой, но правила Ла Лиги о потолке зарплат не позволили 6-кратному обладателю "Золотого мяча" остаться, и он на правах свободного агента перебрался в ПСЖ.
Криштиану Роналду
36-летний португалец вернулся домой, перейдя из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", который сумел вернуть свою звезду на "Олд Траффорд" всего за 15 млн евро.
Джек Грилиш
Самый дорогой трансфера лета. "Астон Вилла" отпустила своего лидера в "Манчестер Сити" за баснословные 117,5 млн евро.
Ромелу Лукаку
Бельгийский "танк" вернулся домой. "Челси" выкупил футболиста у "Интера" за 115 млн евро.
Джейдон Санчо
Английский вингер будет теперь снабжать ассистами Роналду в "Манчестер Юнайтед". Звездный вингер обошелся МЮ в 85 млн евро — на эту сумму разбогатела "Боруссия" Д.
Рафаэль Варан
"Манчестер Юнайтед" усилил свою оборону защитником "Реала" и сборной Франции. Трансфер обошелся манкунианцам в 40 млн евро.
Серхио Рамос
ПСЖ получил одного из лучших центральных защитников мира совершенно бесплатно. Экс-капитан "Реала" покинул Мадрид на правах свободного агента.
Джанлуиджи Доннарумма
Вратарь "Милана" со скандалом покинул "Россонери" и на правах свободного агента стал игроком ПСЖ.
Мемфис Депай
Лидер сборной Нидерландов бесплатно перебрался в "Барселону" из "Лиона".
Антуан Гризманн
Форвард "Барселоны" и сборной Франции вернулся в мадридское "Атлетико" на правах аренды.
Ранее "Телеграф" сообщал, что салфетку плачущего Месси, который со слезами прощался с "Барселоной", продают за миллион долларов.
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