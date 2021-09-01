Мессі, Роналду, Лукаку і інші: топ-10 трансферів літа

Літо 2021 року порадувало футбольних фанатів яскравими трансферами.

У літнє міжсезоння футбольні клуби були дуже щедрі, не дивлячись на кризу, пов’язану з пандемією COVID-19. Окремо стоять переходи кращих футболістів сучасності — Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі. Вашій увазі топ-10 трансферів літа 2021 року за версією "Телеграф".

Ліонель Мессі

Аргентинський футболіст не хотів залишати "Барселону", а клуб не хотів прощатися зі своєю легендою, але правила Ла Ліги про стелю зарплат не дозволили 6-кратному володарю "Золотого м’яча" залишитися, і він на правах вільного агента перебрався в ПСЖ.

Кріштіану Роналду

36-річний португалець повернувся додому, перейшовши з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", який зумів повернути свою зірку на "Олд Траффорд" всього за 15 млн євро.

Джек Гріліш

Найдорожчий трансферу літа. "Астон Вілла" відпустила свого лідера в "Манчестер Сіті" за шалені 117,5 млн євро.

Ромелу Лукаку

Бельгійський "танк" повернувся додому. "Челсі" викупив футболіста у "Інтера" за 115 млн євро.

Джейдон Санчо

Англійська вінгер буде тепер постачати ассистами Роналду в "Манчестер Юнайтед". Зоряний вінгер обійшовся МЮ в 85 млн євро — на цю суму розбагатіла "Боруссія" Д.

Рафаель Варан

"Манчестер Юнайтед" посилив свою оборону захисником "Реала" і збірної Франції. Трансфер обійшовся манкуніанцям в 40 млн євро.

Серхіо Рамос

ПСЖ отримав одного з кращих центральних захисників світу абсолютно безкоштовно. Екс-капітан "Реала" покинув Мадрид на правах вільного агента.

Джанлуїджі Доннарумма

Воротар "Мілана" зі скандалом покинув "Россонері" і на правах вільного агента став гравцем ПСЖ.

Мемфіс Депай

Лідер збірної Нідерландів безкоштовно перебрався в "Барселону" з "Ліона".

Антуан Грізманн

Форвард "Барселони" і збірної Франції повернувся в мадридське "Атлетіко" на правах оренди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серветку плачучого Мессі, який зі сльозами прощався з "Барселоною", продають за мільйон доларів.