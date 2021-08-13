Салфетку плачущего Месси продают за миллион долларов: чем она так ценна

В воскресенье, 8 августа, легенда футбола Лионель Месси попрощался с "Барселоной", в которой провел всю свою карьеру. Во время пресс-конференции аргентинец не стал сдерживать эмоции и расплакался. Однако теперь салфетка, в которую высморкался футболист, стала ценным лотом на аукционе.

Объявление о продаже той самой салфетки "с соплями Месси" появилось на сайте аргентинского онлайн-аукциона Mercado Libre.

"С генетическим материалом от Лионеля Андреса Месси, подходящего для будущего клонирования. Размеры 20см х 20см. Помят, но в хорошем состоянии", - сказано в подписи к лоту.

Торги стартуют с 1 миллиона долларов (26,7 млн гривен).

Как сообщалось ранее, во французском ПСЖ Месси будет играть следующие два года, кроме того есть возможность продлить контракт еще на год. Также известно, что за каждый год в этом клубе аргентинец будет получать 35 миллионов евро.