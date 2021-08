Месси со слезами на глазах попрощался с "Барселоной" (видео)

Аргентинский футболист Лионель Месси со слезами на глазах заявил, что покидает испанскую "Барселону", в которой провел всю свою футбольную карьеру.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, кадры с которой приводит официальный твиттер-аккаунт "Барселоны".

"Когда я дебютировал, это была моя мечта ... Я навсегда запомню тот момент", - сказал он.

❝When I made my debut, that was my dream come true ... I'll always remember that moment.❞

