Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр
Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр
Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)
Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)

Месси со слезами на глазах попрощался с "Барселоной" (видео)

Месси со слезами на глазах попрощался с "Барселоной" (видео)
Обновлено 14:43 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Аргентинский футболист Лионель Месси со слезами на глазах заявил, что покидает испанскую "Барселону", в которой провел всю свою футбольную карьеру. 

Об этом он рассказал на пресс-конференции, кадры с которой приводит официальный твиттер-аккаунт "Барселоны". 

"Когда я дебютировал, это была моя мечта ... Я навсегда запомню тот момент", - сказал он. 

При этом Месси не стал сдерживать эмоций и расплакался. 

Собравшиеся в зале люди поддержали футболиста громкими аплодисментами. 

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью Tuttomercatoweb заявил, что следующим клубом Месси станет французский "ПСЖ". 

"Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", но этого не произойдет", - сказал он. 

Как известно, Месси начал свою профессиональную футбольную карьеру в 2003 году во все той же "Барселоне". Под крылом каталонцев он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что случится с "Барселоной" после ухода Месси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 882

Все по теме:

ФК Барселона, ФК ПСЖ, Лионель Месси, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аталанта отдала украинского полузащитника Коваленко в аренду клубу Серии А
02 Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
03 Parimatch "подписали" Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь