Месси со слезами на глазах попрощался с "Барселоной" (видео)

Аргентинский футболист Лионель Месси со слезами на глазах заявил, что покидает испанскую "Барселону", в которой провел всю свою футбольную карьеру.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, кадры с которой приводит официальный твиттер-аккаунт "Барселоны".

"Когда я дебютировал, это была моя мечта ... Я навсегда запомню тот момент", - сказал он.

❝When I made my debut, that was my dream come true ... I'll always remember that moment.❞ — Leo #Messi pic.twitter.com/BPhg0c6zF7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

При этом Месси не стал сдерживать эмоций и расплакался.

Собравшиеся в зале люди поддержали футболиста громкими аплодисментами.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью Tuttomercatoweb заявил, что следующим клубом Месси станет французский "ПСЖ".

"Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", но этого не произойдет", - сказал он.

Как известно, Месси начал свою профессиональную футбольную карьеру в 2003 году во все той же "Барселоне". Под крылом каталонцев он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что случится с "Барселоной" после ухода Месси.