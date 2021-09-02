Пишний бюст і нова зачіска: наречена Роналду кардинально змінила імідж (фото)

Джорджина Родрігес здивувала на Венеціанському кінофестивалі.

Наречена нападаючого "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес прийшла на Венеціанський кінофестиваль в новому образі. Відповідні знімки з’явилися на Instagram сторінці знаменитості.

На червоній доріжці кінофестивалю Родрігес постала перед камерами в чорному облягаючому брючному костюмі, який підкреслював її фігуру. Спеціально до заходу Джорджина вирішила змінии зачіску, обрізавши довге волосся, і тепер красуня носить каре.

Джорджина Родрігес показала пишний бюст на Венеціанському кінофестивалі

Джорджина Родрігес показала пишний бюст на Венеціанському кінофестивалі

А ось так Джорджина виглядала декілька неділь тому:

Джорджина і Кріштіану виховують чотирьох дітей, включаючи доньку Алану Мартіну, яку Родрігес народила в листопаді 2017 року.

Поки Родрігес розважається в Італії, Роналду допомагає збірній Португалії у відборі на чемпіонат світу з футболу. В останньому матчі за "Команду обраних" Кріштіану відзначився дублем. Таким чином, португалець став кращим бомбардиром в історії на рівні національних команд. На його рахунку 111 голів за Португалію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зоряний португалець повернувся в "Манчестер Юнайтед", а його перехід потрапив в топ-кращих трансферів літнього міжсезоння 2021 року.