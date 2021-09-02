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Пишний бюст і нова зачіска: наречена Роналду кардинально змінила імідж (фото)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Джорджина Родрігес на Венеціанському кінофестивалі-2021 Новина оновлена 02 вересня 2021, 17:20
Джорджина Родрігес на Венеціанському кінофестивалі-2021

Джорджина Родрігес здивувала на Венеціанському кінофестивалі.

Наречена нападаючого "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес прийшла на Венеціанський кінофестиваль в новому образі. Відповідні знімки з’явилися на Instagram сторінці знаменитості.

На червоній доріжці кінофестивалю Родрігес постала перед камерами в чорному облягаючому брючному костюмі, який підкреслював її фігуру. Спеціально до заходу Джорджина вирішила змінии зачіску, обрізавши довге волосся, і тепер красуня носить каре.

Джорджина Родрігес показала пишний бюст на Венеціанському кінофестивалі
Джорджина Родрігес показала пишний бюст на Венеціанському кінофестивалі
Джорджина Родрігес показала пишний бюст на Венеціанському кінофестивалі
Джорджина Родрігес показала пишний бюст на Венеціанському кінофестивалі

А ось так Джорджина виглядала декілька неділь тому:

Джорджина і Кріштіану виховують чотирьох дітей, включаючи доньку Алану Мартіну, яку Родрігес народила в листопаді 2017 року.

Поки Родрігес розважається в Італії, Роналду допомагає збірній Португалії у відборі на чемпіонат світу з футболу. В останньому матчі за "Команду обраних" Кріштіану відзначився дублем. Таким чином, португалець став кращим бомбардиром в історії на рівні національних команд. На його рахунку 111 голів за Португалію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зоряний португалець повернувся в "Манчестер Юнайтед", а його перехід потрапив в топ-кращих трансферів літнього міжсезоння 2021 року.

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