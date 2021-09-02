Роналду вдарив суперника, а потім став найкращим бомбардиром в історії (відео)

Кріштіану Роналду показав свій характер.

Нападаючий "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився не кращою поведінкою в грі відбору на чемпіонат світу проти Ірландії.

У матчі кваліфікаційної групи А португальці здобули вольову перемогу над Ірландією з рахунком 2:1, а обидва голи за "Команду обраних" оформив саме Роналду. Ці забиті м’ячі стали для Кріштіану 110 і 111 у футболці національної збірної. Таким чином, CR7 став кращим бомбардиром в історії національних команд. Попереднє досягнення належало іранцю Алі Даеї (109 голів).

Додамо, що рекорду могло і не статися, адже на 15-й хвилині зустрічі Роналду на неспортивну поведінку Дари О’Ши пустив в хід руки. Кріштіану вдарив в плече суперника, який відкинув від нього м’яч. Ірландець впав, але рефері ніяк не відреагував на інцидент.

Відео інциденту з Роналду в матчі Португалія — Ірландія:

Відеоогляд матчу Португалія — Ірландія:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перехід Роналду став одним з найкращих трансферів літа 2021 року. Кріштіану в минуле міжсезоння перейшов в "Манчестер Юнайтед".