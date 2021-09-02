Роналду ударил соперника, а затем стал лучшим бомбардиром в истории (видео)
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Криштиану Роналду показал свой характер.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился не лучшим поведением в игре отбора на чемпионат мира против Ирландии.
В матче квалификационной группы А португальцы добыли волевую победу над Ирландией со счетом 2:1, а оба гола за "Команду избранных" оформил именно Роналду. Эти забитые мячи стали для Криштиану 110 и 111 в футболке национальной сборной. Таким образом, CR7 стал лучшим бомбардиром в истории национальных команд. Предыдущее достижение принадлежало иранцу Али Даеи (109 голов).
Добавим, что рекорда могло и не случиться, ведь на 15-й минуте встречи Роналду на неспортивное поведение Дары О’Ши пустил в ход руки. Криштиану ударил в плечо соперника, который откинул от него мяч. Ирландец упал, но рефери никак не отреагировал на инцидент.
Видео инцидента с Роналду в матче Португалия — Ирландия:
Видеообзор матча Португалия — Ирландия:
Ранее "Телеграф" сообщал, что переход Роналду попал в список лучших трансферов лета 2021 года. Криштиану в прошлое межсезонье перешел в "Манчестер Юнайтед".
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