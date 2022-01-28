Укр

Роналду сделал сумасшедший сюрприз своей любимой на день рождения: лучшие фото красотки-модели

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Новость обновлена 28 января 2022, 14:27
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Празднование семья звезды мирового футбола устроила в Дубае.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду необычным образом поздравил с днем рождения свою беременную девушку Джорджину Родригес.

27 января аргентинская модель праздновала свое 28-летие. В честь этого видео с именинницей транслировали на самой высокой башне мира Бурдж-Халифа, расположенной в городе Дубай, ОАЭ.

36-летний Роналду в Instagram опубликовал видеоролик и подписал: "С днем рождения, любовь моя".

Девушка поблагодарила Роналду за такой необычный и дорогой сюрприз.

"Вот так заканчивается этот волнующий день. Просто не могу подобрать слов. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо, Криштиану", — написала Джорджина в Instagram, а также поделилась фото с празднования именин.

Джорджина показала, как прошло празднование ее 28-го дня рождения
Джорджина показала, как прошло празднование ее 28-го дня рождения
Отпраздновали в кругу семьи
Отпраздновали в кругу семьи
Родригес поблагодарила любимого за такой подарок
Родригес поблагодарила любимого за такой подарок

Празднование именин прошло в теплой семейной атмосфере. Джорджину поздравил любимый и дети.

Напомним, пара вместе с 2016-го. В 2019 году ходили слухи, что пара тайно поженилась. Сейчас Джорджина и Роналду воспитывают 4-х детей, а в октябре 2021 года стало известно, что Родригес беременна двойней.

Отметим, Джорджина Родригес фотомодель и танцовщица родилась в Аргентине, позже переехала в Испанию, где занималась балетом. Прежде, чем стать известной моделью, подрабатывала официанткой и гувернанткой. С Криштиану Роналду девушка познакомилась, работая в бутике "Gucci". Сейчас Джорджина успешно работает в модельном бизнесе, активно ведет страницу в Instagram, где выкладывает горячие фото.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Теги:
#Криштиану Ролналду #Джорджина Родригес
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