Роналду сделал сумасшедший сюрприз своей любимой на день рождения: лучшие фото красотки-модели
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Празднование семья звезды мирового футбола устроила в Дубае.
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду необычным образом поздравил с днем рождения свою беременную девушку Джорджину Родригес.
27 января аргентинская модель праздновала свое 28-летие. В честь этого видео с именинницей транслировали на самой высокой башне мира Бурдж-Халифа, расположенной в городе Дубай, ОАЭ.
36-летний Роналду в Instagram опубликовал видеоролик и подписал: "С днем рождения, любовь моя".
Девушка поблагодарила Роналду за такой необычный и дорогой сюрприз.
"Вот так заканчивается этот волнующий день. Просто не могу подобрать слов. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо, Криштиану", — написала Джорджина в Instagram, а также поделилась фото с празднования именин.
Празднование именин прошло в теплой семейной атмосфере. Джорджину поздравил любимый и дети.
Напомним, пара вместе с 2016-го. В 2019 году ходили слухи, что пара тайно поженилась. Сейчас Джорджина и Роналду воспитывают 4-х детей, а в октябре 2021 года стало известно, что Родригес беременна двойней.
Отметим, Джорджина Родригес фотомодель и танцовщица родилась в Аргентине, позже переехала в Испанию, где занималась балетом. Прежде, чем стать известной моделью, подрабатывала официанткой и гувернанткой. С Криштиану Роналду девушка познакомилась, работая в бутике "Gucci". Сейчас Джорджина успешно работает в модельном бизнесе, активно ведет страницу в Instagram, где выкладывает горячие фото.
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