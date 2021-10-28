Роналду в пятый раз станет отцом

Счастливая пара готовится к пополнению.

Джорджина Родригес, невеста португальского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который недавно по-хамски повел себя во время матча с "Ливерпулем" (0:5), беременна.

Об этом сообщает издание hola.

По информации источника, испанская танцовщица и модель находится уже на 12-й неделе беременности. Отметим, Джорджина и Криштиану пока официально не сообщали о радостном событии.

Напомним, у 36-летнего португальца и Джорджины на данный момент один общий ребенок — Алана Мартина (родилась в 2017 году). Также пара воспитывает еще троих детей португальца — Криштиану Роналду-младшего (2010), родившегося от неизвестной матери, и близнецов Еву и Матео (2017), родившихся от суррогатной матери.

Дети Криштиану Роналду

Один из последних постов Родригес в Instagram пока ни на что не намекает:

Отметим, в текущем сезоне Криштиану успел забить 6 голов в 10-и матчах за "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Transfermarkt оценивает футболиста в 45,00 млн евро, а его контракт с МЮ действует до окончания сезона 2022/23.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду пришлось переехать из особняка в Англии в другое жилье из-за овец.