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Роналду вп’яте стане батьком

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду Новина оновлена 28 жовтня 2021, 16:53
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Щаслива пара готується до поповнення.

Джорджина Родрігес, наречена португальського півзахисника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, який нещодавно по-хамськи повів себе під час матчу з "Ліверпулем" (0:5), вагітна.

Про це повідомляє видання hola.

За інформацією джерела, іспанська танцівниця та модель перебуває вже на 12-му тижні вагітності. Зазначимо, Джорджина та Кріштіану поки офіційно не повідомляли про радісну подію.

Нагадаємо, у 36-річного португальця та Джорджини на даний момент одна спільна дитина — Алана Мартіна (народилася у 2017 році). Також пара виховує ще трьох дітей португальця — Кріштіану Роналду-молодшого (2010), який народився від невідомої матері, та близнюків Єву та Матео (2017), які народилися від сурогатної матері.

Діти Кріштіану Роналду
Діти Кріштіану Роналду

Один з останніх постів Родрігес в Instagram поки що ні на що не натякає:

Зазначимо, у поточному сезоні Кріштіану встиг забити 6 голів у 10-ти матчах за "Манчестер Юнайтед" та "Ювентус". Transfermarkt оцінює футболіста в 45,00 млн євро, а його контракт із МЮ діє до закінчення сезону 2022/23.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роналду довелося переїхати з особняка в Англії в інше житло через овець.

Теги:
#Футбол #Кріштіану Роналду #Джорджина Родрігес
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