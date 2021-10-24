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Роналду ногою вдарив лежачого футболіста "Ліверпуля" і отримав лише попередження (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Кріштіану Роналду вдарив Кертіса Джонса Новина оновлена 24 жовтня 2021, 21:58
Кріштіану Роналду вдарив Кертіса Джонса

Кріштіану Роналду був явно не в дусі.

У неділю, 24 жовтня, "Манчестер Юнайтед", який днями обіграв "Аталанту" (3:2) в Лізі чемпіонів, приймав "Ліверпуль" в рамках центрального матчу 9-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22. Зустріч відбулася на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася з рахунком 0:5 на користь гостей.

За рахунку 0:3 лідер "Червоних Дияволів" Роналду сфолив на півзахиснику гостей Кертісу Джонсу. А після того, як останній впав, КріРо зі злості вдарив по м’ячу, що знаходився біля паху футболіста "Ліверпуля". За цю витівку португалець отримав лише жовту картку.

Відео інциденту:

Відзначимо, за гостей голами відзначилися Мохаммед Салах (хет-трик), Набі Кейта і Діогу Жота.

Повний відеоогляд зустрічі:

Ця перемога вивела "Ліверпуль" (21 очко) на друге місце в першості, МЮ (14 очок) — сьомий. У наступному турі мерсисайдці зіграють проти "Брайтона" (30.10.2021), а манкуніанці — з "Тоттенхемом" (30.10.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Ліверпуль" в 3-му турі Ліги чемпіонів обіграв на виїзді "Атлетіко" (2:3).

Теги:
#Футбол #Кріштіану Роналду #ФК Манчестер Юнайтед #ФК Ліверпуль #АПЛ
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