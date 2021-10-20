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Мінімальна поразка "Динамо" і гольове шоу від "Баварії": результати матчів Ліги чемпіонів 20 жовтня (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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"Бенфіка" — "Баварія" Новина оновлена 21 жовтня 2021, 01:03
"Бенфіка" — "Баварія"

У головному єврокубку завершився третій тур.

У середу, 20 жовтня, відбулися заключні матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, зокрема київське "Динамо" в гостях мінімально програло "Барселоні" (1:0).

У центральній грі туру "Манчестер Юнайтед" виявився сильнішим за "Аталанту", а український хавбек останніх Руслан Маліновський вийшов на поле тільки у другому таймі. Крім того, "Бенфіка" Романа Яремчука розгромно поступилася "Баварії", нападаючий збірної України провів на полі майже весь матч. Відзначимо, що "Ювентус" все-таки дотиснув "Зеніт", а "Челсі" здобув нищівну перемогу над "Мальме".

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів за 20 жовтня:

"Барселона" — "Динамо" Київ 1:0

"Зальцбург" — "Вольфсбург" 3:1

"Бенфіка" — "Баварія" 0:4

"Зеніт" — "Ювентус" 0:1

"Лілль" — "Севілья" 0:0

"Манчестер Юнайтед" — "Аталанта" 3:2

"Челсі" — "Мальме" 4:0

"Янг Бойз" — "Вільярреал" 1:4

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 19 жовтня "Шахтар" без шансів програв вдома "Реалу" (0:5). У нас на сайті також доступні результати і відеоогляди всіх матчів вівторка.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Ліга чемпіонів
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