Укр

Минимальное поражение "Динамо" и голевое шоу от "Баварии": результаты матчей Лиги чемпионов 20 октября (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
"Бенфика" - "Бавария" Новость обновлена 21 октября 2021, 01:03
"Бенфика" - "Бавария"

В главном еврокубке завершился третий тур.

В среду, 20 октября, состоялись заключительные матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, в частности киевское "Динамо" в гостях минимально проиграло "Барселоне" (1:0).

В центральной игре тура "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее за "Аталанту", а украинский хавбек последних Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме. Кроме того, "Бенфика" Романа Яремчука крупно уступила "Баварии", нападающий сборной Украины провел на поле почти весь матч. Отметим, что "Ювентус" все-таки дожал "Зенит", а "Челси" добыл крупную победу над "Мальме".

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов за 20 октября:

"Барселона" — "Динамо" Киев 1:0

"Зальцбург" — "Вольфсбург" 3:1

"Бенфика" — "Бавария" 0:4

"Зенит" — "Ювентус" 0:1

"Лилль" — "Севилья" 0:0

"Манчестер Юнайтед" — "Аталанта" 3:2

"Челси" — "Мальме" 4:0

"Янг Бойз" — "Вильярреал" 1:4

Ранее "Телеграф" сообщал, что 19 октября "Шахтер" без шансов проиграл дома "Реалу" (0:5). У нас на сайте также доступны результаты и видеообзоры всех матчей вторника.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Лига Чемпионов
Парламент сделал шаг к принятию проекта госбюджета на следующий год
Экономика и Финансы
Пять интересных моментов проекта госбюджета-2022: мнение эксперта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Парламент сделал шаг к принятию проекта госбюджета на следующий год
Пять интересных моментов проекта госбюджета-2022: мнение эксперта
Дата публикации
Категория
К отопительному сезону в стране катастрофически не хватает угля
Привет, веерные отключения света? В Украине – в 4 раза меньше угля, чем нужно
Дата публикации
Категория
Карантин
Еще одна область Украины отправляется в "красную зону"
Дата публикации
Категория
Электроотопление в Украине стало дороже
600 тысяч семей потеряли помощь на оплату коммуналки - платежки увеличатся вдвое
Дата публикации
Категория
Украина переведет стрелки часов 31 октября
Перевод часов на зимнее время: как снизить вред для организма