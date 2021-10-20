Минимальное поражение "Динамо" и голевое шоу от "Баварии": результаты матчей Лиги чемпионов 20 октября (видео)

В главном еврокубке завершился третий тур.

В среду, 20 октября, состоялись заключительные матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, в частности киевское "Динамо" в гостях минимально проиграло "Барселоне" (1:0).

В центральной игре тура "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее за "Аталанту", а украинский хавбек последних Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме. Кроме того, "Бенфика" Романа Яремчука крупно уступила "Баварии", нападающий сборной Украины провел на поле почти весь матч. Отметим, что "Ювентус" все-таки дожал "Зенит", а "Челси" добыл крупную победу над "Мальме".

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов за 20 октября:

"Барселона" — "Динамо" Киев 1:0

"Зальцбург" — "Вольфсбург" 3:1

"Бенфика" — "Бавария" 0:4

"Зенит" — "Ювентус" 0:1

"Лилль" — "Севилья" 0:0

"Манчестер Юнайтед" — "Аталанта" 3:2

"Челси" — "Мальме" 4:0

"Янг Бойз" — "Вильярреал" 1:4

Ранее "Телеграф" сообщал, что 19 октября "Шахтер" без шансов проиграл дома "Реалу" (0:5). У нас на сайте также доступны результаты и видеообзоры всех матчей вторника.