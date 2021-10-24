Роналду ногой ударил лежачего футболиста "Ливерпуля" и получил лишь предупреждение (видео)

Криштиану Роналду был явно не в духе.

В воскресенье, 24 октября, "Манчестер Юнайтед", который на днях обыграл "Аталанту" (3:2) в Лиге чемпионов, принимал "Ливерпуль" в рамках центрального матча 9-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22. Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 0:5 в пользу гостей.

При счете 0:3 лидер "Красных Дьяволов" Роналду сфолил на полузащитнике гостей Кертисе Джонсе. А после того, как последний упал, КриРо со злости ударил по мячу, что находился возле паха футболиста "Ливерпуля". За эту выходку португалец получил лишь желтую карточку.

Видео инцидента:

Отметим, за гостей голами отметились Мохаммед Салах (хет-трик), Наби Кейта и Диогу Жота.

Полный видеообзор встречи:

Отметим, эта победа вывела "Ливерпуль" (21 очко) на второе место в первенстве, МЮ (14 очков) — седьмой. В следующем туре мерсисайдцы сыграют против "Брайтона" (30.10.2021), а манкунианцы — с "Тоттенхэмом" (30.10.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ливерпуль" в 3-м туре Лиги чемпионов обыграл на выезде "Атлетико" (2:3).