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Вівці змусили Роналду переїхати в новий дім в Британії

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Кріштіану Роналду та його діти Новина оновлена 16 вересня 2021, 15:40
Кріштіану Роналду та його діти

Кріштіану Роналду звертає увагу на кожну деталь в підготовці до ігор.

Форвард збірної Португалії і "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, який недавно вдало повернувся на "Олд Траффорд", вирішив переїхати в новий особняк.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, Роналду разом з родиною після свого тріумфального повернення в МЮ спочатку оселився в особняку за 6 млн фунтів. Однак через кілька днів він переїхав в будинок в Чеширі, вартість якого становить 3 млн фунтів. Причиною переїзду стали вівці, які не давали футболістові і його рідним висипатися вранці. Кріштіану дуже серйозно ставиться до режиму дня, тому вирішив піти на радикальні заходи. Крім того, в першому особняку були проблеми з системою безпеки.

У новому будинку Роналду є басейн, кінозал, а також гараж на чотири автомобілі. Ділянка обладнана камерами відеоспостереження. Також володіння Кріштіану патрулюються охороною.

"Телеграф" нагадує, що Роналду вже встиг забити гол за "Червоних Дияволів" в Лізі чемпіонів, правда, взяття воріт від португальської зірки не допомогло манкуніанцям у грі з "Янг Бойз" (2:1 на користь швейцарців).

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