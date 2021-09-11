Роналду оформив знущальний дубль після повернення в "Ман Юнайтед" (відео)

Кріштіану Роналду забив два голи в першій же грі після повернення в МЮ.

У суботу, 11 вересня, в Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд" форвард збірної Португалії і новоспечений гравець "Ман Юнайтед" Кріштіану Роналду забив два голи в ворота "Ньюкасла".

Кріштіану в грі з "Сороками" відкрив рахунок, а також забив переможний гол. У компенсований до першого тайму час Роналду вдало зіграв на добиванні. А на початку другої 45-хвилинки при рахунку 1:1 португалець вийшов на побачення з кіпером гостей Фредеріком Вудманом і пробив тому прямо в "будиночок". Крім, зоряного португальця за МЮ голами відзначилися Бруну Фернандеш і Джессі Лингард. За "Ньюкасл" забитий м’яч на рахунку Хав’єра Манкільо.

Відееобзор матчу "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл":

Перемога в 4-му турі чемпіонату Англії дозволила манкуніанцям (10 очок) очолити турнірну таблицю АПЛ, "Ньюкасл" (1 очко) — 19-й. У наступному турі "Червоні" зіграють в гостях з "Вест Хемом" Андрія Ярмоленка (19.09.2021), а "Сороки" проведуть домашній поєдинок з "Лідсом" (17.09.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роналду побив світовий рекорд за кількістю голів за національну збірну.