Зоряний португальський футболіст здивував весь світ, опинившись в своєму колишньому клубі

П’ятиразовий володар Золотого м’яча і вже ексзірка туринського "Ювентусу" Кріштіану Роналду перейшов в англійський "Манчестер Юнайтед". Про це повідомляють офіційні соцмережі манкуніанського клубу.

"Ласкаво просимо додому, Кріштіану", — повідомляється в Instagram "Манчестер Юнайтед".

Відзначимо, що Кріштіану Роналду виступав за "МЮ" з 2003 по 2009 рік. Заведено вважати, що саме тодішній тренер англійського клубу Сер Алекс Фергюсон спочатку розгледів в юному на той момент португальцеві неабиякий талант, а потім приклав руку до його становлення як суперзірки світового футболу. Роналду віддячив "Червоних Дияволів" як слід — допоміг виграти своєму клубові чемпіонат Англії (3 рази), Кубок Англії (одного разу) і Лігу чемпіонів в сезоні 2007/2008, не рахуючи безлічі інших, менш статусних трофеїв.

Після шести успішних сезонів у складі "МЮ" Кріштіану Роналду перейшов в мадридський "Реал" за рекордні на той момент 80 млн фунтів стерлінгів. А останні три сезони португальська зірка провела в туринському "Ювентусі".

Варто відзначити, що в останні місяці чутки активно пов’язували Роналду з іншим клубом з Манчестера — "Сіті". Ще вранці здавалося, що перехід португальця в цю команду — вирішене питання.

Додамо, що офіційна сума угоди між "МЮ" і "Ювентусом" поки не озвучена, але за чутками манкуніанці віддали за гравця близько 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" становив добірку найдорожчих футбольних трансферів цього літа.