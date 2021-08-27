Рус

Офіційно: Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед

Автор
М. Іванов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Офіційно: Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед Новина оновлена 27 серпня 2021, 19:38
Кріштіану Роналду

Зоряний португальський футболіст здивував весь світ, опинившись в своєму колишньому клубі

П’ятиразовий володар Золотого м’яча і вже ексзірка туринського "Ювентусу" Кріштіану Роналду перейшов в англійський "Манчестер Юнайтед". Про це повідомляють офіційні соцмережі манкуніанського клубу.

"Ласкаво просимо додому, Кріштіану", — повідомляється в Instagram "Манчестер Юнайтед".

Відзначимо, що Кріштіану Роналду виступав за "МЮ" з 2003 по 2009 рік. Заведено вважати, що саме тодішній тренер англійського клубу Сер Алекс Фергюсон спочатку розгледів в юному на той момент португальцеві неабиякий талант, а потім приклав руку до його становлення як суперзірки світового футболу. Роналду віддячив "Червоних Дияволів" як слід — допоміг виграти своєму клубові чемпіонат Англії (3 рази), Кубок Англії (одного разу) і Лігу чемпіонів в сезоні 2007/2008, не рахуючи безлічі інших, менш статусних трофеїв.

Після шести успішних сезонів у складі "МЮ" Кріштіану Роналду перейшов в мадридський "Реал" за рекордні на той момент 80 млн фунтів стерлінгів. А останні три сезони португальська зірка провела в туринському "Ювентусі".

Варто відзначити, що в останні місяці чутки активно пов’язували Роналду з іншим клубом з Манчестера — "Сіті". Ще вранці здавалося, що перехід португальця в цю команду — вирішене питання.

Додамо, що офіційна сума угоди між "МЮ" і "Ювентусом" поки не озвучена, але за чутками манкуніанці віддали за гравця близько 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" становив добірку найдорожчих футбольних трансферів цього літа.

Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Політика
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Генпрокуратура просить взяти партнера Ахметова Миколу Рудьковського під арешт: що сталося
Генпрокуратура просить взяти партнера Ахметова Миколу Рудьковського під арешт: що сталося
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Дата публікації
Категорія
"Бенгазі" для Байдена: "здача" Афганістану серйозно вдарить по позиціях США, в тому числі в Україні
"Бенгазі" для Байдена: "здача" Афганістану серйозно вдарить по позиціях США, в тому числі в Україні
Дата публікації
Категорія
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює