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Месси в ПСЖ и Лукаку в Челси: самые дорогие трансферы этого лета

Месси в ПСЖ и Лукаку в Челси: самые дорогие трансферы этого лета
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Недавно всех футбольных фанатов мира взбудоражила новость о том, что легенда "Барселоны" Лионель Месси переходит во французский "ПСЖ"

Но пока о деталях контракта известно не так уж и много. предлагаем ознакомиться с самыми дорогими трансферами лета 2021 года. 

Стоит отметить, что не меньшие страсти кипели вокруг новости о переходе бельгийца Ромелу Лукаку из "Интера" в "Челси". Контракт на 115 миллионов евро стал самым дорогим в истории Серии А, однако он занимает лишь второе место в рейтинге. 

А вот на первом месте расположился левый вингер "Астон Виллы" Джек Грилиш, который за 117,5 миллионов евро уходит в "Манчестер Сити". И эта сумма является абсолютным рекордом для британских футболистов. 

На третьем месте рейтинга обосновался правый вингер "Боруссии Д" Джейдон Санчо. Его переход в "Манчестер Юнайтед" обойдется клубу в 85 миллионов евро. 

Помимо Месси "ПСЖ" усилится и марокканским правым защитников Ашрафом Хакими. Стоимость его перехода из "Интера" составляет 60 миллионов и это позволило ему занять четвертое место в рейтинге. 

Немногим меньше отдали за переход Бена Уайта из "Брайтона" в "Арсенал" (Лондон). Он расположился на пятом месте с суммой в 58,5 миллиона евро. 

Как сообщалось ранее, в СМИ сообщили, что Лионель Месси подписал с "ПСЖ" контракт по схеме "2+1", то есть на два года и с возможностью продления еще на год. По предварительной информации он там будет получать 35 миллионов евро в год без учета бонусов. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Ромелу Лукаку, Лионель Месси, Футбол, Ашраф Хакими, Джейдон Санчо, Джек Грилиш, Бен Уайт.
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