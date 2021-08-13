Месси в ПСЖ и Лукаку в Челси: самые дорогие трансферы этого лета

Недавно всех футбольных фанатов мира взбудоражила новость о том, что легенда "Барселоны" Лионель Месси переходит во французский "ПСЖ".

Но пока о деталях контракта известно не так уж и много. предлагаем ознакомиться с самыми дорогими трансферами лета 2021 года.

Стоит отметить, что не меньшие страсти кипели вокруг новости о переходе бельгийца Ромелу Лукаку из "Интера" в "Челси". Контракт на 115 миллионов евро стал самым дорогим в истории Серии А, однако он занимает лишь второе место в рейтинге.

А вот на первом месте расположился левый вингер "Астон Виллы" Джек Грилиш, который за 117,5 миллионов евро уходит в "Манчестер Сити". И эта сумма является абсолютным рекордом для британских футболистов.

На третьем месте рейтинга обосновался правый вингер "Боруссии Д" Джейдон Санчо. Его переход в "Манчестер Юнайтед" обойдется клубу в 85 миллионов евро.

Помимо Месси "ПСЖ" усилится и марокканским правым защитников Ашрафом Хакими. Стоимость его перехода из "Интера" составляет 60 миллионов и это позволило ему занять четвертое место в рейтинге.

Немногим меньше отдали за переход Бена Уайта из "Брайтона" в "Арсенал" (Лондон). Он расположился на пятом месте с суммой в 58,5 миллиона евро.

Как сообщалось ранее, в СМИ сообщили, что Лионель Месси подписал с "ПСЖ" контракт по схеме "2+1", то есть на два года и с возможностью продления еще на год. По предварительной информации он там будет получать 35 миллионов евро в год без учета бонусов.