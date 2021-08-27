Звездный португальский футболист удивил весь мир, оказавшись в своем бывшем клубе

Пятикратный обладатель Золотого мяча и уже экс-звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщают официальные соцсети манкунианского клуба.

"Добро пожаловать домой, Криштиану", — сообщается в Instagram "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что Криштиану Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год. Принято считать, что именно тогдашний тренер английского клуба Сэр Алекс Фергюсон сначала разглядел в юном на тот момент португальце незаурядный талант, а затем приложил руку к его становлению как суперзвезды мирового футбола. Роналду отблагодарил "Красных Дьяволов" как следует — помог выиграть своему клубу чемпионат Англии (3 раза), Кубок Англии (однажды) и Лигу чемпионов в сезоне 2007/2008, не считая множества других, менее статусных трофеев.

После шести успешных сезонов в составе "МЮ" Криштиану Роналду перешел в мадридский "Реал" за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. А последние три сезона португальская звезда провела в туринском "Ювентусе".

Стоит отметить, что в последние месяцы слухи активно связывали Роналду с другим клубом из Манчестера — "Сити". Еще утром казалось, что переход португальца в эту команду — решенный вопрос.

Добавим, что официальная сумма сделки между "МЮ" и "Ювентусом" пока не озвучена, но по слухам манкунианцы отдали за игрока около 28 миллионов евро.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял подборку самых дорогих футбольных трансферов этого лета.